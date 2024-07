'Bandiera del Mediterraneo' sventola sempre di più dopo 4 anni

(ANSAmed) - ROMA, 08 LUG - La Bandiera del Mediterraneo, nata il 30 giugno 2020 in seguito a una consultazione popolare e per iniziativa di Progetto Mediterranea è stata alzata in un sorprendente numero di località, case, piazze, marine, barche.Le città del Mediterraneo che in questi anni ne sono state insignite ufficialmente da Progetto Mediterranea (spedizione nautica, culturale, scientifica, nata nel 2012 che ha navigato per oltre 26.000 miglia dalla Georgia al Portogallo, dal Marocco al Libano, da Israele alla Tunisia) hanno tenuto fede al loro impegno di alzare la bandiera nel giorno del suo compleanno, il quarto anniversario dalla proclamazione, informa una nota del Progetto, sottolineando che la bandiera del Mediterraneo è nata con l'idea di creare un simbolo di unione dei popoli del Mediterraneo in vista della possibile, futura creazione degli Stati Uniti del Mediterraneo.Dal 2020 Progetto Mediterranea naviga per la sua rotta consegnando la Bandiera del Mediterraneo alle città costiere mediterranee che la spedizione incontra lungo la sua rotta e che sono considerate meritevoli di riceverla per le loro attività di salvaguardia ambientale, di preservazione e cura della cultura mediterranea, per il riconoscimento dei valori di accoglienza e identità nella comune radice mediterranea.La Bandiera è stata quindi alzata sulle barche, sui balconi, alle finestre delle abitazioni dei cittadini del Mediterraneo e nelle diverse città d'Italia, e tra i tanti piace citare i balconi d'onore dei Palazzi di Città di Corato e di Terlizzi, così come dal Sindaco della Città di Bisceglie, in Puglia, così come quello del Comune di Leni sull'Isola di Salina, e i tanti, tantissimi cittadini ispirati da un'idea di Mediterraneo che dialoga e si unisce.Nel corso della settimana tra 30 giugno e 5 luglio, la bandiera è stata inoltre conferita alle città di Kalamata e dell'Isola di Zakinthos che hanno ricevuto la Bandiera in riconoscimento del loro impegno per la salvaguardia dell'Ambiente nel Mediterraneo, partecipando alla Mission 30x30, iniziativa dell'Unione Europea per designare il 30% del territorio costiero e marino quale area protetta entro il 2030, e per il riconoscimento della cultura mediterranea."Un autentico onore, quasi un apostolato laico, navigare per il Mediterraneo conferendo la bandiera a cittadini e istituzioni. - commenta Simone Perotti, ideatore e co-fondatore di Progetto Mediterranea - "Oggi, vivere in questo mondo storto significa anche questo: dare la bandiera di un Paese che ancora non c'è a cittadini che non sanno ancora di essere tali".Oggi, oltre a tutti i Primi Ministri in rappresentanza dei 30 Paesi dell'area mediterranea, e al Pontefice, hanno ricevuto la Bandiera del Mediterraneo 21 Città del Mediterraneo, tra le quali: Palermo, Bari, Procida, Trani, le Isole Eolie, Zakinthos e Kalamàta. (ANSAmed).

