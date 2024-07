Grecia, 'spari da una barca con migranti sulla Guardia costiera'

(ANSAmed) - ATENE, 05 LUG - Stando a informazioni a disposizione di Kathimerini, a largo dell'isola greca di Chios sono partiti degli spari da un'imbarcazione con a bordo dei migranti che era stata avvistata da un gommone della Guardia costiera ellenica.Alla vista della motovedetta delle autorità greche in avvicinamento, l'operatore dell'imbarcazione con i migranti a bordo ha estratto un'arma da fuoco e ha sparato tre volte, di cui una in aria e una in mare, mentre un terzo sparo ha colpito il gommone della Guardia costiera, danneggiandolo e immobilizzandolo.L'imbarcazione con i migranti è riuscita a fuggire ed è tornata sulla costa turca, riporta Kathimerini. La Guardia costiera greca non ha, finora, rilasciato dichiarazioni sull'incidente. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA