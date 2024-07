Ragazzo siriano accoltellato in Turchia muore in ospedale

(ANSAmed) - ISTANBUL, 04 LUG - Ahmet Handan El Naif, un 15enne siriano, ha perso la vita in ospedale dopo essere stato accoltellato al petto durante una rissa con altri tre adolescenti turchi ieri a Serik, in provincia di Antalya, nel sud ovest della Turchia. Lo riporta Cumhuriyet. I tre turchi sospettati di avere accoltellato il siriano sono fuggiti in motocicletta e sono stati successivamente arrestati.Nei giorni scorsi, c'erano stati attacchi contro negozi e abitazioni di siriani in varie città della Turchia, a Kayseri e nel sud est, dopo che si era diffusa la notizia dell'arresto di un uomo, sempre siriano, accusato di avere molestato una bambina. (ANSAmed).

