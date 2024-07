Oxfam, con evacuazione da Khan Younis est palestinesi alla fame

(ANSAmed) - ROMA, 04 LUG - L'ultimo ordine di evacuazione emesso da Israele, che impone a 250 mila persone di abbandonare la zona orientale di Khan Younis, viola la Convenzione di Ginevra ed è in contrasto con diverse disposizioni del diritto internazionale umanitario. Non viene garantito alcun corridoio umanitario sicuro per gli sfollati in fuga, né viene fornita indicazione di una destinazione finale, dove decine di migliaia di persone senza più niente possano trovare cibo e sicurezza.È l'allarme lanciato oggi da Oxfam, di fronte ad una catastrofe umanitaria che rischia di precipitare ulteriormente.La cosiddetta 'zona umanitaria' individuata per gli sfollati - ossia probabilmente quella costiera di Al-Mawasi - è infatti attualmente una delle più densamente popolate al mondo, dove si sopravvive a stento con pochissimo cibo, senz'acqua, servizi medici e ripari sufficienti. Nell'area - definita sicura - continuano poi a susseguirsi attacchi che rendono pressoché impossibile l'aiuto umanitario, provocando ancora morti tra la popolazione civile. "Il nostro personale al lavoro nell'area ci dice che negli ultimi giorni i bombardamenti si sono intensificati, che le persone non hanno niente per vivere, costrette ad accamparsi per strada, senza il minimo accesso a servizi igienici adeguati. In queste condizioni il rischio di diffusione di malattie è altissimo - ha dichiarato Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia - Spingere altre centinaia di migliaia di persone verso questa 'trappola mortale' è disumano ed è l'ennesima violazione del diritto internazionale umanitario". (ANSAmed).

