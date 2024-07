Ong, attivista italiano ferito in assalto coloni in Cisgiordania

(ANSAmed) - ROMA, 04 LUG - Un attivista italiano dell'organizzazione non governativa Mediterranea è rimasto ferito la notte scorsa in un assalto di coloni israeliani ad un villaggio palestinese in Cisgiordania, Khallet Athaba, nella regione di Massafer Yatta. Lo riferisce la stessa Ong."Intorno alla mezzanotte ora locale - afferma Mediterranea Saving Humans, da qualche settimana presente nella zona - i coloni israeliani degli insediamenti vicini hanno dato fuoco ai campi ed alle piantagioni del villaggio, spostandosi con pick up e mezzi blindati intorno al villaggio e appiccando il fuoco in più punti. Una volta divampato l'incendio, un gruppo di circa 50 coloni è entrato a piedi nel villaggio con mazze e bastoni aggredendo chiunque trovasse sul suo cammino. È in questo frangente che anche uno dei nostri attivisti è stato aggredito, spinto a terra e picchiato selvaggiamente dai coloni. Gli è stato tolto e distrutto il cellulare con cui stava documentando le azioni dei coloni, che hanno tentato di colpirlo con una zappa alla testa, colpendolo fortunatamente solo di striscio e causandogli una ferita allo zigomo. Solo dopo molti minuti dall'inizio del pestaggio è riuscito a scappare nei campi sfuggendo agli aggressori e trovando rifugio molto tempo dopo in una casa di pastori palestinesi", conclude Mediterranea.(ANSAmed).

