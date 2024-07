Riaperto il valico di Ras Jedir fra Libia e Tunisia

E' stato riaperto oggi al pubblico il valico di frontiera di Ras Jedir, tra la Libia e la Tunisia, "una volta completati i lavori". L'annuncio ufficiale arriva dai ministri dell'Interno dei due Paesi, Khaled Nouri, per la Tunisia e Imed Trabelsi per la Libia, in conferenza stampa. Un video postato sulla pagina Facebook del ministero dell'Interno libico immortala le immagini della riapertura della frontiera.Chiuso dal 19 marzo per motivi di sicurezza a seguito di scontri sul versante libico, il valico era stato riaperto lo scorso 18 giugno per i casi di emergenza, e per i diplomatici, in attesa della riapertura al pubblico annunciata per il 20 giugno, poi spostata al 24 giugno e poi ulteriormente rinviata.In questi mesi sono stati innumerevoli gli incontri tra le parti tunisina e libica per riaprire il passaggio. Il valico rappresenta infatti una fonte di sostentamento per migliaia di cittadini libici e tunisini che vivono di commercio transfrontaliero.

