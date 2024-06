Nuovo rinvio all'apertura del valico Libia-Tunisia di Ras Jedir

(ANSAmed) - TUNISI, 27 GIU - Inizialmente prevista per il 24 giugno, la riapertura totale del valico di frontiera di Ras Jedir, tra la Libia e la Tunisia, è stata rinviata fino a quando "non saranno completati i lavori". Lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale libico (Gun), il govetno di Tripoli, dando conto di una riunione tra il premier del premier, Abdelahmid Dbeibah, e il ministro incaricato dell'Interno Imad Trabelsi e di alti funzionari della sicurezza.Secondo il comunicato di Tripoli, le misure di sicurezza sono assicurate, ma devono essere ultimati i lavori di sistemazione e ristrutturazione degli edifici principali.Dbeibah ha sottolineato inoltre la necessità di unire gli sforzi di tutte le istituzioni per organizzare il lavoro transitorio, facilitare le procedure per i cittadini e coordinarsi con la parte tunisina su questi aspetti. "I partecipanti a questo incontro hanno confermato che il valico sarà riaperto una volta completati tutti i lavori", si legge ancora nella nota.Chiuso dal 19 marzo per motivi di sicurezza a seguito di scontri sul versante libico, il valico era stato riaperto lo scorso 18 giugno per i casi di emergenza, e per i diplomatici, in attesa della riapertura al pubblico annunciata per il 20 giugno, poi sposata al 24 giugno. Due settimane fa Dbeibah ha incontrato il ministro dell'Interno della Tunisia, Khaled Nouri, proprio per discutere le modalità relative alla riapertura del valico. In questi mesi sono stati innumerevoli gli incontri tra le parti tunisina e libica per riaprire il passaggio. Il valico rappresenta infatti una fonte di sostentamento per migliaia di cittadini libici e tunisini che vivono di commercio transfrontaliero. (ANSAmed).

