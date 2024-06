Siria: Isis rialza la testa e incendia pozzi petrolio nell'est

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria ha riferito oggi che miliziani dell'Isis in Siria hanno dato fuoco a un pozzo di petrolio nell'est del Paese, segnalando la loro presenza in una delle regioni più ricche di risorse energetiche del Paese e dove sono dispiegati militari russi, iraniani e governativi.Da mesi si registra un inasprimento delle attività armate da parte di cellule di combattenti locali che si dicono affiliati allo 'Stato islamico' sia a ovest che a est del fiume Eufrate, nelle regioni di Homs, Dayr az Zor, Raqqa. (ANSAmed).

