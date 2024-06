Mezzaluna rossa, 'solo 33 camion di aiuti a Gaza in 24 ore'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 GIU - La Mezzaluna Rossa egiziana denuncia una forte diminuzione del numero di camion ammessi a Gaza dalle autorità israeliane, solo parzialmente compensato da alcuni lanci di aiuti effettuati per via aerea dalla coalizione internazionale incaricata.Questa mattina sono stati preparati e inviati 50 nuovi camion umanitari verso il valico di Kerem Shalom, mentre ieri, di 200 spediti, tra cui 8 cisterne di carburante, ne sono entrati solo 33. "Le autorità israeliane hanno continuato a mostrare intransigenza nel fornire aiuti umanitari a Gaza per il cinquantesimo giorno consecutivo - afferma all'ANSA una fonte ufficiale della Mezzaluna rossa del nord Sinai - tiene chiuso il valico di Rafah e ha ridotto significativamente l'ingresso degli aiuti umanitari attraverso il valico di Kerem Shalom. Migliaia di tonnellate di aiuti deperibili - aggiunge la fonte - sono andati sprecati per il caldo e la polvere, soprattutto cibo e aiuti medici.Intanto questa mattina un aereo militare egiziano Airbus C295M ha sganciato aiuti umanitari e forniture di soccorso sulla Striscia di Gaza nell'ambito degli sforzi della coalizione internazionale preposta. Il cargo militare egiziano - fanno sapere fonti dell'aeronautica - è decollato da una base militare giordana a sud-ovest dell'aeroporto di Amman e ha lanciato pacchi di aiuti umanitari e forniture di soccorso, inclusi cibo e medicine, nella Striscia di Gaza. (ANSAmed).

