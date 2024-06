Un morto su una barca di migranti soccorsa alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 24 GIU - Ancora un morto sulla rotta migratoria tra l'Africa nord-occidentale e le Canarie. In questo caso, si tratta di un uomo trovato senza vita su un'imbarcazione che ieri sera ha raggiunto l'isola de El Hierro: lo hanno riferito stamane i servizi d'emergenza locali. Sulla stessa barca c'erano altre 46 persone: tutte hanno ricevuto assistenza medica presso il molo de La Restinga, e due di loro sono state ricoverate in ospedale per sintomi di ipotermia. Da inizio anno sono sbarcati alle Canarie almeno 19.000 migranti, secondo dati del Ministero dell'Interno spagnolo.Oltre 5.000 persone hanno perso la vita su questa rotta migratoria atlantica tra gennaio e maggio 2024, denuncia l'ong Caminando Fronteras. (ANSAmed).

