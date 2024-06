Media, ufficiale Siria ucciso in raid attribuiti a Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - Un ufficiale siriano è stato ucciso in attacchi aerei attribuiti a Israele nella zona di Quneitra e in quella di Daraa. Lo ha riferito il ministero della difesa di Damasco, ripreso dai media israeliani. In Israele non c'è conferma ufficiale degli attacchi. (ANSAmed).

