A Tunisi un murale mette in risalto i residenti 'invisibili'

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GIU - Disabili, giovani che abbandonano la scuola, un centinaio di "invisibili" sono usciti dall'ombra grazie a un murale intitolato "1001 mattoni", un'opera d'arte collettiva inaugurata nella medina di Tunisi, gioiello del mondo arabo. Più di 550 persone di ogni ceto sociale hanno partecipato per un anno a decine di laboratori per creare un immenso bassorilievo di mattoni scolpiti e dipinti, installato su una piazza della città vecchia, sito protetto dall'Unesco dal 1979. Anne Francey, artista svizzera di 68 anni, sposata con un tunisina, ha scommesso su un "progetto di arte partecipativa" per rivelare i talenti di "gruppi estremamente diversi", in particolare "gli invisibili, tutte queste persone un po' ai margini della società o che hanno disabilità " e che in Tunisia "tendiamo a non riconoscerlo veramente o a tenerlo nascosto". "Anche con una disabilità grave, il bambino lascia le sue impronte e la sua firma nel suo oggetto. Non deve dirsi 'non posso': deve vivere il momento, creare un'anima nell'oggetto", spiega durante un laboratorio, Mohamed Boulila, 52 anni, formatore presso il centro Agim di Tunisi che accoglie ragazzi con disturbi motori. "Abbiamo il potere di fare le cose nonostante tutto e di dimostrare alla società che non dobbiamo essere considerati solo come portatori di handicap", aggiunge il signor Boulila, lui stesso affetto da questa condizione, mostrando come trasformare un mattone in una porta, una finestra o una casa . Educatrice all'Agim da 33 anni, Samia Souid, 56 anni, ritiene che la partecipazione di questi giovani a un'opera come "1001 Bricks, la città in tutti i suoi stati" li aiuti "a esprimersi, a dire io esisto ci sono bambini che non possono parlare ma esprimono i loro sentimenti, le loro idee". In questo progetto dove tutti "immaginano una città metaforica", i giovani di Agim hanno progettato "la città della sfida", "mattoni molto belli che hanno raschiato, scolpito con i propri mezzi, per un risultato molto vicino a" espressioni dell'arte contemporanea, come quelli dell'americano Cy Twombly", stima Anne Francey. Dopo "1001 mani", affresco in ceramica realizzato nel 2019 a Tunisi, "1001 mattoni" si ispira ancora a "Mille e una notte", "a qualcosa che continua all'infinito e a storie che si intersecano", spiega l'artista, sostenuta dalla Svizzera mecenati, che hanno scelto il mattone d'argilla per la sua disponibilità e il suo ampio utilizzo nell'edilizia in Tunisia.- "Più animazione" - Il principio di questi "progetti partecipativi" consiste, secondo la Francey, nel "sfuggire alla verticalità del saper fare artistico, del grande maestro che disegna sui muri mentre gli altri riempiono schemi prestabiliti forme". Mescolare le creazioni di "persone di ogni condizione sociale", giovani in fase di reinserimento così come studenti di architettura o arte, è anche "un modo di riunirsi attorno ad un progetto costruttivo che faccia sognare una società armoniosa nonostante le difficoltà del Paese". sta attraversando", ha detto. Più in generale, "1001 Bricks" mira a valorizzare lo spazio pubblico mentre la piazza dove è installato l'affresco ha subito molte vicissitudini nel corso dei secoli, diventando anche temporaneamente un parcheggio e una discarica, prima di una lenta rinascita a partire dal 2021. Raouf Haddad, nato in questo quartiere popolare 42 anni fa, viene ogni giorno per verificare l'installazione dell'opera e dare una mano. "Tutta la medina dovrebbe essere trasformata in questo modo. Ci sono tetti che crollano, muri e vicoli dove le persone non possono passare, privi di illuminazione pubblica", descrive prevedendo per Piazza Sidi Mfarrej invece un destino simile a quello di Batman Alley, un passaggio un tempo ignorato a San Paolo, in Brasile, che, grazie alla street art, è diventato un'attrazione turistica internazionale. Per il momento, quello che conta per Firas Khlifi, 28 anni, leader comunitario di un giardino di sensibilizzazione per bambini sul riscaldamento globale in piazza, è che "1001 mattoni" attirerà nuovi progetti" in un quartiere che è pieno " di spazi pubblici abbandonati e inutilizzati. L'affresco "porterà più animazione perché ogni anno nella medina si tengono festival" che potrebbero utilizzare la piazza per spettacoli artistici o mostre, secondo Khlifi. Tra gli autori dei mattoni anche l'italiana Anna Di Curzio.(ANSAmed).

