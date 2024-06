Turchia: quindicenne uccisa con 120 coltellate dall'ex fidanzato

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 GIU - Una ragazza di quindici anni, Hacer Cagla Cetinalp, è stata uccisa con circa 120 coltellate dall'ex fidanzato, suo coetaneo, a Smirne, nel quartiere di Karabaglar, sulla costa turca del Mare Egeo. Lo riportano vari media turchi, rivelando i dettagli emersi dall'inchiesta sul femminicidio, avvenuto durante il fine settimana.Secondo la ricostruzione, la ragazza, i cui genitori sono separati, ha ricevuto durante la giornata di sabato una visita a casa di suo padre da parte dell'ex fidanzato, identificato con le iniziali U. E. Y. . I due sono stati successivamente lasciati soli a casa dal padre, uscito per fare una passeggiata. Quando l'uomo di 54 anni è rientrato in casa ha trovato la figlia stesa sul pavimento ricoperta di sangue, uccisa con quasi 120 coltellate, secondo le analisi degli inquirenti. Il ragazzo ha confessato il femminicidio dopo essere stato catturato dalla polizia mentre stava fuggendo e ha dichiarato di avere accoltellato l'ex fidanzata a causa di presunti tradimenti, mentre il suo telefonino è stato trovato in un cestino della spazzatura nella zona. Il padre della ragazza è stato fermato e poi rilasciato.Secondo i rapporti dell'agenzia turca Bianet, almeno 119 donne sono state uccise da uomini dall'inizio dell'anno in Turchia e nella maggior parte dei casi i femminicidi sono stati commessi da mariti, parenti, fidanzati o ex partner. Almeno 333 donne sono state uccise da uomini in Turchia durante lo scorso anno. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA