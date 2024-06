Ong, Spagna ultima in Ue per richieste d'asilo accolte

(ANSAmed) - MADRID, 17 GIU - La Spagna si trova "in fondo" alla classifica dei Paesi europei in quanto a percentuale di richieste d'asilo accolte nel 2023 (il 12%): lo sottolinea la Commissione spagnola per l'aiuto al rifugiato (Cear), ong iberica attiva in questo campo.Nel suo rapporto annuale sulla situazione di rifugiati e richiedenti asilo in Spagna e in Europa, la Cear sottolinea, in base a dati ufficiali, che il Paese iberico è stato il terzo dell'Ue per numero di richieste d'asilo ricevute, 163.220, dietro a Germania e Francia e davanti all'Italia (che ne ha registrate 135.815).La percentuale media comunitaria di riconoscimento delle domande di protezione presentate è stata del 41,8%.In Spagna, secondo Cear, persistono "gravi problemi" nell'accesso ai procedimenti per l'asilo legati in particolare al "numero basso" e alla "imprevedibilità" degli appuntamenti per presentare le richieste. (ANSAmed).

