(ANSAmed) - WASHINGTON, 07 GIU - Il molo temporaneo per consegnare gli aiuti a Gaza è stato riparato dopo la tempesta che lo aveva parzialmente distrutto ed è di nuovo in funzione.Lo ha annunciato il Pentagono. "Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha ripristinato il molo temporaneo, consentendo così la ripresa della consegna degli aiuti umanitari necessari alla popolazione di Gaza", ha affermato in un post su X il Centcom.(ANSAmed).

