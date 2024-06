Non più a Civitavecchia ma a Genova Geo Barents con 146 migranti

(V. 'La Geo Barents soccorre 146 migranti...' delle 12.43) (ANSAmed) - ROMA, 07 GIU - Genova è il nuovo porto assegnato alla Geo Barents di Medici senza Frontiere (Msf), dopo che le autorità avevano indicato questa mattina il porto di Civitavecchia per lo sbarco. Lo fa sapere la stessa Ong, sottolineando che si tratta di "657 miglia nautiche in più prima che le 146 persone a bordo possano sbarcare in un luogo sicuro e possano ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno". (ANSAmed).

