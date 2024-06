Morto uno dei 600 migranti soccorsi alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 07 GIU - Uno degli oltre 600 migranti soccorsi nei pressi delle Canarie è morto il 6 giugno in ospedale sull'isola El Hierro, dove era stato ricoverato in condizioni già critiche: lo riporta l'agenzia di stampa Efe citando un portavoce dell'assessorato regionale alla Sanità.Stando al servizio di salvataggio marittimo iberico (Salvamento Marítimo), tra la sera del 5 e la mattina del 6 giugno sono state assistite 516 persone: una parte è stata fatta sbarcare a El Hierro, mentre gli altri migranti tratti in salvo sono approdati a Tenerife e Gran Canaria.Tra i nuovi arrivati ci sono anche due bimbi piccoli.Gli sbarchi di migranti alle Canarie sono proseguiti anche nel pomeriggio del 6 giugno. Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha infatti prestato assistenza ad altre due imbarcazioni: una con 108 persone a bordo, di cui 15 minori, nei pressi dell'isola El Hierro, e una con 51 persone vicino a Lanzarote, secondo l'agenzia Efe.Il bilancio dei nuovi arrivati nell'arcipelago sale quindi a oltre 650 persone.Centinaia di arrivi in poche ore Quattro imbarcazioni con oltre 450 migranti a bordo sono state soccorse nella notte tra il 5 e il 6 giugno al largo delle Canarie, secondo l'agenzia di stampa spagnola Efe che ha citato fonti dei servizi d'emergenza.Una delle barche è stata avvistata tra le isole di Tenerife e La Gomera, mentre le altre tre si trovavano al largo de El Hierro.Su una di queste tre imbarcazioni, ha aggiunto Efe, c'erano circa 70 migranti: alcuni di loro hanno raccontato di essere salpati circa 13 giorni fa dalla costa della Mauritania e che tra 10 e 12 persone sono morte durante la traversata verso l'arcipelago spagnolo. (ANSAmed).

