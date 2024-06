L'8 giugno riparte il viaggio di 'Progetto Mediterranea'

(ANSAmed) - ROMA, 07 GIU - "Progetto Mediterranea", la spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale ideata nel 2012 e salpata la prima volta nell'aprile 2013, riprende il mare per altri tre anni. Lo comunicano i fondatori, lo scrittore Simone Perotti e la promotrice culturale Francesca Piro, in nome dell'Associazione Progetto Mediterranea che gestisce e organizza il progetto e l'imbarcazione.La spedizione, originariamente di 6 anni, è stata prolungata già due volte dal 2019, e ora rilancia la sua rotta fino alla fine del 2026.La barca Mediterranea, un Mikado del 1975 (che dunque compirà 50 anni il prossimo anno) naviga con l'intento di disegnare, con la sua rotta, un ponte ideale tra tutti i paesi mediterranei. Sono stati 24 i Paesi fin qui toccati, dove Mediterranea ha consegnato la "Bandiera del Mediterraneo", organizzato incontri culturali e interviste con oltre cento intellettuali, svolto attività scientifiche di ricerca applicata al mare, in collaborazione con istituzioni scientifiche e università, quali l'ISPRA e l'Università di Milano-Bicocca."Mediterranea non è solo la spedizione privata più longeva del Mediterraneo" ha dichiarato l'ideatore della spedizione, Simone Perotti "ma è anche un esempio di collegamento tra Scienza e Cultura. Noi navighiamo per costruire le basi di un Mediterraneo Unito, che abbiamo chiamato simbolicamente gli 'Stati Uniti del Mediterraneo', ma lo facciamo anche svolgendo programmi scientifici e culturali con il medesimo impegno e in modo del tutto gratuito e volontario." Perotti aggiunge poi: "Il fatto che Mediterranea sia stata, sotto il mio comando, la prima imbarcazione a unire con la sua rotta Beirut e Haifa, cioè Libano e Israele, in punta di diritto della navigazione e nonostante tutti ritenessero impossibile quella rotta, mi onora come cittadino del Mediterraneo. Mi fa sperare in un futuro migliore, anche mentre le nuvole della guerra tentano di oscurare il sole".Tra le novità di quest'anno, la realizzazione di un seminario filosofico a bordo: i Dialoghi Mediterranei. Per una settimana, quattordici persone navigheranno nell'area tra le isole greche di Kythira e Milos, tentando di affrontare in sede filosofica i temi più vicini alla vita di questa epoca: solitudine, ambizione, cambiamento, identità, relazione, nuovi modelli di vita.Proseguirà inoltre, anche in area greca, la diffusione della Bandiera del Mediterraneo, nata nel 2020 per iniziativa dell'Associazione e già donata ufficialmente, oltre che ai 24 Paesi del Mediterraneo, anche a numerose Città italiane e Istituzioni mediterranee. Proprio di recente infatti, durante gli "Incontri sul Mediterraneo" che si tengono ogni anno a Corato in Puglia, la Bandiera del Mediterraneo è stata consegnata alle città di Andria, Canosa di Puglia e Terlizzi."L'obiettivo primario di Progetto Mediterranea è quello culturale, che si realizza anche attraverso l'incontro con studiosi e ricercatori dell'area mediterranea. Cerchiamo pertanto di favorire questi incontri anche invitando a bordo, a navigare con noi, intellettuali, giornalisti e scienziati".aggiunge Perotti. Ospiti lungo la Rotta di quest'anno saranno la biologa marina e divulgatrice scientifica Mariasole Bianco, presidente e fondatrice di Worldrise e lo scrittore e antropologo Federico Bonadonna, esperto di politiche sociali e profondo conoscitore della cultura mediterranea.La Rotta 2024 prenderà il via l'8 giugno dal porto di Messolonghi in Grecia e proseguirà poi verso Levante toccando le isole Ioniche e il Peloponneso, per raggiungere l'Egeo delle Piccole Cicladi. (ANSAmed).

