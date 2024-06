Idf, 'in sciola Urwa Nuseirat 20-30 terroristi, da lì attacchi'

(V. 'In raid su scuola Unrwa 37 morti...' delle 11.41) (ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GIU - L'esercito israeliano "non ha informazioni su vittime civili" nel raid a Nuseirat come sostenuto a Gaza. Lo ha detto, citato dai media, il portavoce militare ribadendo che nella scuola dell'Unrwa c'erano "tra 20 e 30 terroristi che usavano la struttura per attacchi all'Idf nel Corridoio Netzarim. Il raid - ha aggiunto - è stato "mirato, basato su intelligence" anche perchè l'Idf sapeva della presenza di civili nella zona. L'attacco è stato "rinviato 2 volte negli ultimi 2 giorni per ridurre al minimo le vittime civili". Ad essere colpite sono state le stanze della scuola dove erano "state rilevate attività terroristiche". (ANSAmed).

