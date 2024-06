Msf: 'Ieri 70 morti e 300 feriti all'ospedale di Al Aqsa'

ROMA - Gli attacchi israeliani nell'area di mezzo della Striscia di Gaza hanno causato ieri 70 morti e oltre 300 feriti. Vittime e sopravvissuti, in maggioranza donne e bambini, sono stati portati all'ospedale di Al-Aqsa, struttura in cui opera Medici Senza Frontiere (Msf). "L'odore di sangue nel pronto soccorso è insopportabile -dichiara Karin Huster, responsabile medica di Msf a Gaza- ci sono persone stese ovunque. I corpi sono stati portati in sacchi di plastica. La situazione è apocalittica". Le équipe mediche dell'ospedale di Al-Aqsa, una delle poche realtà sanitarie ancora funzionanti nell'area di mezzo, tentano di far fronte all'enorme afflusso di pazienti, molti dei quali con gravi ustioni, ferite da schegge, fratture e altre lesioni traumatiche. "Con la folle escalation di violenza in varie località della Striscia di Gaza nelle ultime 48 ore, e mentre il valico di Rafah è chiuso da oltre un mese, il sistema sanitario è al limite del collasso" aggiunge Huster. In un comunicato stampa, Msf dichiara che "i ripetuti attacchi sono inaccettabili e le conseguenze sui civili dimostrano il totale disprezzo per le vite umane a Gaza. Questa catastrofe provocata dall'uomo deve finire subito".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA