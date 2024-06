Nuovo sbarco nel porto di Roccella Ionica, arrivati in 67

(ANSAmed) - ROCCELLA IONICA, 03 GIU - Altro sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica. Dopo l'arrivo, nel primo pomeriggio di ieri, di 85 migranti di nazionalità prevalentemente afgana, poco prima dell'alba, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, sono giunti 67 migranti di nazionalità iraniana, irachena ed egiziana. Tra i profughi 48 uomini, tra cui un disabile, 9 donne, tra le quali una 75enne e 10 minori alcuni dei quali con meno di sei d'anni d'età. Prima di essere soccorsi, trasferiti su una delle motovedette della Guardia costiera e condotti in sicurezza fin dentro il porto, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela localizzata al largo della costa calabrese, ad oltre 50 miglia dalla riva.La barca con i profughi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.I profughi, dopo lo sbarco, sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Il porto di Roccella Ionica è stato meta negli ultimi quattro anni di oltre 150 sbarchi per un totale di circa 15 mila profughi di varie nazionalità.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA