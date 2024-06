Allarme Oms, età media della prima sigaretta in Tunisia è 7 anni

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GIU - Secondo le stime nazionali, l'età media della prima sigaretta in Tunisia è di circa 7 anni, un Paese in cui il 20% dei decessi è dovuto al fumo. Lo rivela Olfa Saidi, responsabile della prevenzione e del controllo delle malattie non trasmissibili e salute mentale presso l'ufficio dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in Tunisia, esprimendo preoccupazione per il crescente consumo di tabacco tra i giovani e i bambini, che vengono sedotti da nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato.In base a un'indagine condotta dal ministero tunisino della Salute nel 2021, il tasso di consumo di sigarette elettroniche tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni si attesta al 17%, rispetto al 14% del tabacco convenzionale. La funzionaria ritiene inoltre probabile che il consumo tra le donne e le ragazze sia in aumento, in assenza di statistiche basate sul genere, aggiungendo che il 18% dei decessi legati al fumo sono attribuiti al fumo passivo. Ridurre i consumi richiede la mobilitazione di tutti gli sforzi, ha affermato, sottolineando che la legge 17/1998 del 23 febbraio 1998 sulla prevenzione degli effetti dannosi del fumo è lacunosa nella sua applicazione pratica. Questa legge, ad esempio, non vieta la vendita ai minori o la vendita vicino a istituti scolastici e universitari, ha spiegato Saidi, ricordando che l'Oms ha celebrato quest'anno la Giornata mondiale senza tabacco dal tema: "Proteggere i bambini dalle interferenze dell'industria del tabacco".Nel 2013, il ministero della Salute tunisino aveva proposto un'iniziativa di modifica della legge antifumo, volta in particolare a proteggere i giovani e i bambini dal fumo passivo nell'ambiente domestico e a coinvolgere tutti negli sforzi per combattere questa piaga. (ANSAmed).

