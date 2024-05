Media, 'parti molo Usa danneggiate in riparazione a Ashdod'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAG - Le parti danneggiate del molo costruito dagli Usa sulla costa a Gaza sono state inviate nel porto di Ashdod per essere riparate. Lo ha fatto sapere su X - ripreso dai media israeliani - l'Ufficio americano per gli affari palestinesi secondo cui per la ricostruzione occorrerebbe almeno una settimana. Il molo è stato costruito dagli Usa per portare aiuto alla popolazione civile dell'enclave palestinese.(ANSAmed).

