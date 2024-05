TEL AVIV - L'agenzia Wafa ha riferito, in base a fonti sanitarie della Striscia, che il bilancio degli uccisi a Gaza per gli attacchi israeliani da inizio guerra "è salito a 36.171, la maggior parte dei quali sono bambini e donne".

Secondo le stesse fonti - i cui dati non è possibile verificare in modo indipendente - nelle ultime 24 ore ci "sono stati 75 uccisi e 284 feriti".





