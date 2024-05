Tunisia: spiccato ordine d'arresto per l'avvocato Samir Abdelli

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAG - La procura antiterrorismo di Tunisi ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'avvocato tunisino, Samir Abdelli, già candidato alle elezioni presidenziali del 2014. Lo ha detto il portavoce del pool antiterrorismo del tribunale di Tunisi, Hanen Gaddes, alla radio locale Mosaique Fm, precisando che Abdelli è indagato per reati di natura terroristica e che l'inchiesta è ancora in corso. Nello stessa indagine, secondo Businessnews.com.tn, sarebbero coinvolti l'ex direttrice del gabinetto presidenziale, Nadia Akacha, e l'ex direttore generale della sicurezza nazionale, Kamel Guizani.Abdelli risulta citato anche nell'inchiesta dei Panama Papers sui paradisi fiscali, di cui sarebbe un esperto, e coinvolto in vari casi di società fittizie e offshore. (ANSAmed).

