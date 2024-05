Ong, 'a Gaza la risposta umanitaria è sull'orlo del collasso'

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAG - Mentre si intensificano gli attacchi israeliani su Rafah, la risposta umanitaria a Gaza è sull'orlo del collasso. Una realtà resa ancor più tragica visto che gli aiuti internazionali - pur aumentati nelle ultime settimane - non riescono a entrare nella Striscia. È l'allarme lanciato oggi da Oxfam, Save the Children, Medici Senza Frontiere e altre 17 organizzazioni umanitarie che lavorano per rispondere all'emergenza, sottolineando in una nota che secondo i dati Onu, tra il 7 e il 27 maggio solo 1.000 camion sono arrivati dentro Gaza, "un numero del tutto insufficiente a soccorrere oltre 2,2 milioni di persone allo stremo".Il rischio concreto in questo momento - avvertono le organizzazioni - è un rapido aumento delle morti causate da fame, malattie e mancanza di assistenza medica. I punti di accesso a Gaza, sia marittimi che terrestri, sono ancora chiusi all'ingresso di aiuti e di carburante, mentre si stanno intensificando gli attacchi nelle aree dove hanno trovato rifugio i civili. Uno status quo, che unito al prolungato blackout delle telecomunicazioni, ha ridotto il volume degli aiuti che riescono a entrare nella Striscia (tra cui cibo e forniture mediche) ai livelli più bassi degli ultimi 7 mesi.Il sistema sanitario di Gaza è stato di fatto smantellato, secondo le ong. "Praticamente tutti gli ospedali hanno ricevuto 'ordini di evacuazione', sono sotto assedio israeliano o saranno presto a corto di carburante e rifornimenti. Il più grande ospedale di Rafah, Abu Yousef al-Najjar, è stato chiuso a seguito di un 'ordine di evacuazione' emesso da Israele, mentre ad ora nessun ospedale nel nord di Gaza è accessibile", denunciano le organizzazioni.In questo contesto, per le organizzazioni è prioritario un cessate il fuoco immediato e duraturo e che vengano garantiti percorsi sicuri e prevedibili per l'ingresso di aiuti a Gaza e per la loro distribuzione all'interno dell'enclave. Le parti in conflitto devono poi garantire l'accesso umanitario alla popolazione e la consegna degli aiuti, rispettando le norme del diritto umanitario internazionale. Israele in particolare deve rispettare le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, incluso il recente ordine che impone uno stop all'offensiva militare su Rafah. La comunità internazionale, inclusi i Paesi terzi e i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - concludono le organizzazioni - allo stesso modo sono tenuti a rispettare quanto previsto dal diritto internazionale umanitario e dalle sentenze della Corte internazionale di giustizia, e hanno l'obbligo di garantire la sicurezza della popolazione palestinese. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA