Unicef, 'a Gaza 8 scuole su 10 sono distrutte o danneggiate'

GAZA - "Otto scuole su 10 a Gaza sono state distrutte o danneggiate. Ci vorrà del tempo prima che queste scuole vengano ricostruite e che i bambini possano tornare a studiare. Ma nel frattempo, i conti sono semplici. C'è solo una risposta a questo problema, ed è il cessate il fuoco".

Lo afferma Tess Ingram dell'Unicef sul profilo X dell'Ufficio Medio Oriente e Nord Africa dell'Unicef.

In un video che ha postato aggiunge: "I bambini di Gaza non hanno accesso alle scuole da sei mesi. Significa che non apprendono, non giocano, non ci sono insegnanti, non ci sono strutture. Questo espone i bambini ad un rischio maggiore di sfruttamento e abuso, lavoro minorile, matrimoni precoci e una serie di altri rischi. Ho incontrato diversi bambini a Gaza che mi hanno detto di voler tornare a scuola e che gli manca apprendere e i loro amici. I genitori mi hanno raccontato che - conclude - l'impatto della mancanza della scuola sulla salute mentale dei bambini è grave, che vedono cambiamenti nei loro comportamenti, nell'apprendimento e nello sviluppo".





