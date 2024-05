Secondo soccorso per la Humanity 1, ora 70 migranti a bordo

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAG - Dopo i 28 migranti a bordo presi a bordo ieri, secondo soccorso nella notte per la Humanity 1: altre 42 persone sono state recuperate mentre si trovavano su un'imbarcazione alla deriva a circa 150 km dalle coste libiche in acque internazionale. Era stato il servizio Alarm Phone a segnalare la barca in pericolo. Quasi la metà dei migranti salvati sono minori soli. "Erano completamente esausti e gravemente disorientati dai fumi della fuoriuscita di carburante", fa sapere la ong Sos Humanity. La Humanity 1 sta quindi proseguendo il viaggio verso il porto assegnato dalle autorità italiane, Marina di Carrara. "A causa soprattutto del maltempo previsto lungo la rotta, dei forti venti e delle onde alte - osserva la ong - il capitano continua a chiedere un porto più vicino per lo sbarco, finora senza successo. I sopravvissuti vulnerabili, tra cui molti minori, alcuni neonati e donne incinte, devono ora sopportare un viaggio di almeno altri tre giorni". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA