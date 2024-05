Media, '3 uccisi in raid israeliani nel sud del Libano'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAG - Fonti della sicurezza libanese - riprese anche dai media israeliani - hanno riferito di 3 persone uccise, inclusi 2 cittadini siriani, nella cittadina di Najjarieh a sud di Sidone, circa 30 chilometri dal confine con Israele.L'Idf ha confermato l'attacco spiegando che è stata colpita "una infrastruttura terroristica dove operavano gli Hezbollah e che conteneva numerosi compound usati dal loro sistema di difesa aereo". "La difesa aerea Hezbollah - ha aggiunto l'Idf - sceglie di operare deliberatamente in mezzo ad aree civili mettendo così in pericolo la vita delle persone nel sud del Libano".Israele da parte sua riferisce di decine di razzi lanciati dal Libano su molte località del nord dello Stato ebraico Israele, soprattutto nell'Alta Galilea e nelle Alture del Golan, dove le sirene sono risuonate più volte in breve tempo. Lo hanno segnalato i sistemi di allarme e i media aggiungendo che molti dei razzi sono stati intercettati e abbattuti dall'Iron Dome.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA