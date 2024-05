Algeria, smantellata una rete di immigrazione clandestina

(ANSAmed) - ALGERI, 14 MAG - In Algeria è stata smantellata una organizzazione specializzata nel favorire l'emigrazione illegale via mare dalla provincia di Tipaza, a ovest di Algeri.Lo ha riferito la televisione di Stato, indicando che l'operazione è stata condotta in coordinamento tra la polizia e la guardia costiera.La stessa fonte ha sottolineato che durante l'operazione sono state arrestate 10 persone, tra cui 4 organizzatori di viaggi di immigrazione clandestina, con il sequestro di un'imbarcazione da diporto e di giubbotti di salvataggio su una spiaggia rocciosa a Bouharoun, sempre nella provincia di Tipaza, e il recupero di somme di denaro stimate in oltre 560.000 dinari (3888 euro) e 1.750 euro. (ANSAmed).

