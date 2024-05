'Astropaolo' incanta gli studenti a Casablanca

Studenti con il naso all'insù, incuriositi dai racconti di Paolo Nespoli. È accaduto a Casablanca, dove il Consolato generale d'Italia, in collaborazione con la Scuola Enrico Mattei e il Comitato della Dante Alighieri, ha ospitato 'Astropaolo', che accompagnato da Paola Catapano del CERN di Ginevra, ha fatto tappa in Marocco, per la conferenza dal titolo 'Farsi Spazio', nella sede del Consolato di Casablanca. Nei prossimi giorni Nespoli è atteso all'Università di Settat e a Rabat, in occasione del Salone dell'Editoria e del Libro, su invito dell'Istituto italiano di Cultura.Nespoli, ex astronauta, ingegnere dell'Agenzia Spaziale Europea ha illustrato al pubblico in maggioranza di studenti e curiosi, la Stazione spaziale internazionale, le sue caratteristiche come laboratorio e casa remota. Grande emozione in sala per il video su come gli astronauti vedono il pianeta Terra dalla stazione.

