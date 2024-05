Algeria, ergastolo per chi divulga documenti segreti sui social

(ANSAmed) - ALGERI, 06 MAG - L'Algeria ha inasprito le pene previste per i reati di "tradimento della sicurezza nazionale", portandole fino a 30 anni di carcere o addirittura all'ergastolo. È quanto si legge nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale algerina (n. 30) pubblicato domenica sera, a seguito degli emendamenti al codice penale approvati alcune settimane fa da entrambe le camere del Parlamento."Qualsiasi cittadino algerino che divulghi informazioni o documenti confidenziali relativi alla sicurezza nazionale, alla difesa o all'economia nazionale attraverso i social media a uno Stato straniero o a uno dei suoi agenti sarà considerato autore del reato di tradimento nazionale e sarà punito con l'ergastolo", si legge nella legge.Le nuove pene prevedono anche "la reclusione da 20 a 30 anni per chiunque divulghi attraverso i social media informazioni o documenti confidenziali relativi alla sicurezza nazionale, alla difesa o all'economia nazionale, al fine di danneggiare gli interessi dello Stato o la stabilità delle sue istituzioni".Per chi contribuisce in tempo di pace a un progetto volto a indebolire il morale dell'esercito o delle forze di sicurezza con l'obiettivo di danneggiare la difesa o la sicurezza nazionale, il codice penale prevede una pena detentiva da 5 a 10 anni e una multa da 500.000 a 1 milione di dinari (settemila euro).Inoltre, gli emendamenti stabiliscono che "qualsiasi atto che mira alla sicurezza dello Stato, all'unità nazionale, alla stabilità e al normale funzionamento delle istituzioni è considerato un atto di terrorismo o di sabotaggio".Il Codice penale definisce anche una pena detentiva che va da uno a tre anni per chiunque finanzi e rifornisca le persone e le entità presenti negli elenchi dei terroristi. (ANSAmed).

