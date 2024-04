Sindaca catalana vieta un cartello con una ragazza con il velo

(ANSAmed) - MADRID, 10 APR - E' polemica sulla decisione della sindaca del Comune di Ripoll, in Catalogna, di ritirare un cartellone pubblicitario della festa locale perchè mostra una ragazzina con un velo islamico. Ad annunciare la scelta la stessa sindaca Silvia Orriols, del partito ultranazionalista Aliança Catalana, Alleanza Catalana, sui social."La giunta ha deciso di ritirare il cartello della Festa Grande, che la giuria aveva scelto fra i 10 più votati" - ha scritto la Orriols nel post - "perché l'autrice si è rifiutate di rimuovere l'immagine di una ragazzina con il velo islamico.Non normalizziamo la misoginia islamica!", ha aggiunto.La Oriols, fondatrice della forza politica che si è affermata all'indomani delle stragi di Barcellona e Cambrils del 2017, da tempo è al centro di critiche per le sue dichiarazioni islamofobe e xenofobe e per aver collegato in passato l'immigrazione all'islam definito "incompatibile con i valori occidentali".Orriols è stata sanzionata di recente con una multa di 10.000 euro da parte del governo catalano per le sue politiche contro l'accesso di famiglie di migranti ai servizi di base come sanità e istruzione. Dopo aver raccolto le 10.000 firme necessarie per poter iscriversi alle prossime elezioni in Catalogna del 12 maggio, Aliança Catalana ha annunciato che concorrerà alle urne con Silvia Orriols come capolista per la carica di governatrice della Catalogna. (ANSAmed).

