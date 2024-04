Boom di arrivi per l'Eid al Fitr in Arabia Saudita

(ANSAmed) - ROMA, 10 APR - Sostenuta dai milioni di partecipanti all'Umrah e di fedeli durante il mese sacro del Ramadan, l'Arabia Saudita si prepara a un'impennata dei viaggi per l'Eid Al-Fitr.Si prevede, scrive Arab News, un aumento significativo del numero di passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti chiave per l'Umrah. I viaggi aerei tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita da soli hanno registrato un'impennata notevole, spinta dalla crescente domanda da parte di persone che desiderano eseguire i rituali dell'Umrah durante il mese sacro del Ramadan. La domanda raggiunge generalmente il suo picco durante gli ultimi 10 giorni del mese sacro.Secondo le statistiche dell'Autorità generale dell'aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti, i voli tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sono aumentati del 13,3% a marzo, raggiungendo circa 383 voli settimanali rispetto ai 338 circa di febbraio, in coincidenza con l'inizio del Ramadan.La società saudita di gestione dell'aviazione Matarat Holding prevede che i viaggiatori complessivi raggiungeranno i 6,6 milioni quest'anno, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente."I passeggeri che viaggiano su voli charter per l'Umrah sono 500.000 e il resto sono voli di linea. I passeggeri che viaggiano da e verso destinazioni internazionali sono 4,7 milioni e il resto sono nazionali", ha detto Khaled Al-Hamash, vicepresidente esecutivo della strategia di Matarat. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA