(ANSAmed) - RAVENNA, 10 APR - È arrivata poco prima delle 8 al porto di Ravenna la nave ong Life Support con 202 migranti a bordo recuperati in acque Sar libiche. Dopo visite e controlli, i migranti saranno ripartiti in regione secondo un piano già stabilito. È il decimo sbarco nel porto ravennate.Intanto, sempre questa mattina, è entrata nel porto di Livorno, la nave soccorso Ocean Viking con a bordo 55 migranti, come riferito dalla prefettura: sono tutti uomini, tra cui due minori non accompagnati. A bordo non si segnalano particolari criticità. Tutti i migranti rimarranno in Toscana, come ha spiegato il prefetto di Livorno Paolo D'Attilio, e saranno ridistribuiti in tutte le prefetture della regione. (ANSAmed).

