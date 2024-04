'Sugargate' in Egitto, consigliere ministro condannato a 18 anni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 09 APR - Il tribunale militare egiziano ha condannato un consigliere del ministro dell'Approvvigionamento, Ahmed Mahdi, a 18 anni di reclusione e altre pene accessorie per aver ricevuto tangenti da alcune aziende assegnando loro grandi quantità di zucchero accaparrato allo scopo di farne aumentare il prezzo e sottrarlo al mercato regolare e alla disponibilità dei cittadini. Nella rete dello scandalo sono finiti anche vari imprenditori privati, condannati, a vario titolo, di corruzione, influenza indebita, appropriazione indebita dei fondi pubblici.Il 5 dicembre scorso erano state arrestate 8 persone, tra cui il consigliere ministeriale, dopo che lo zucchero era praticamente sparito dai mercati provocando lunghe code ai negozi statali, alti prezzi al mercato privato e proteste della popolazione. Un sistema fortemente represso dalla presidenza egiziana, che ha introdotto lo scorso febbraio pene particolarmente severe per chi si macchia di accaparramento o di occultamento di prodotti alimentari. Una legge che dispone, tra l'altro, che questi reati siano giudicati dal tribunale militare approvata a seguito di una forte penuria di alcuni generi, in particolare riso, cipolle e zucchero.Mahdi, che era a capo del dipartimento di Controllo e distribuzione del ministero dell'Approvvigionamento, è stato destituito dall'incarico. Gli è stata inoltre comminata una multa di 1.580.000 sterline egiziane (30.500 euro, una cifra assai cospicua per l'Egitto) e 14 mila dollari e gli sono stati confiscati denaro, beni immobili e proventi derivanti dal reato.Il tribunale ha condannato anche il direttore generale di una società produttrice di zucchero a 7 anni di carcere e sospensione dall'incarico e vari imprenditori privati a 10 anni di reclusione per lucro e occultamento di merci dai mercati.Nell'ambito dell'inchiesta, gli inquirenti hanno sequestrato 950 tonnellate di zucchero accumulate in dei magazzini, consegnate all'epoca al ministero degli Approvvigionamenti per rimetterle in vendita a un prezzo calmierato. (ANSAmed).

