McDonald's compra i ristoranti in franchising in Israele

(ANSAmed) - WASHINGTON, 05 APR - McDonald's acquisterà tutti i suoi 225 ristoranti in franchising in Israele: lo ha annunciato oggi il colosso americano del fast food, poche settimane dopo aver ammesso che la guerra tra Israele e Hamas stava danneggiando la sua attivita'.La societa' ha dichiarato di aver stretto un accordo con il franchising israeliano Alonyal, che occupa oltre 5000 persone nel Paese. McDonald's ha assicurato che "rimane impegnata nel mercato israeliano e nel garantire un'esperienza positiva per dipendenti e clienti nel mercato in futuro". I termini dell'accordo non sono stati resi noti.A gennaio, il Ceo di McDonald's Chris Kempczinski aveva sottolineato la neutralità dell'azienda, affermando che "in ogni paese in cui operiamo, compresi quelli musulmani, McDonald's è orgogliosamente rappresentato da operatori proprietari locali".Ma, come altri marchi americani, McDonald's è stato colpito da boicottaggi in diversi mercati della regione. (ANSAmed).

