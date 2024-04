Mar Rosso, Marina italiana assume comando task force

(ANSAmed) - ROMA, 05 APR - La Marina Militare Italiana ha assunto il comando della Combined task force 153. La cerimonia - come scrive l'U.S. Central Command su X - si è svolta nel quartier generale delle Forze marittime combinate (Cmf). Il passaggio di consegne è stato tra il capitano della Marina Italiana Roberto Messina e il capitano della Marina statunitense David Coles, che ha comandato Ctf 153 da novembre. E' la terza volta che l'Italia assume il comando della task force da quando è stato creato il partenariato marittimo di 42 nazioni nel 2002.Istituita il 17 aprile 2022, Ctf 153 è una delle cinque task force sotto Cmf: è responsabile delle operazioni di sicurezza marittima nel Mar Rosso, Bab al-Mandeb e nel Golfo di Aden occidentale. "È un vero onore cedere il comando a un partner marittimo incredibilmente forte come l'Italia. So che la Task Force è in buone mani e non vedo l'ora di celebrare i futuri risultati della Ctf 153 sotto la guida del capitano Messina" ha detto David Coles. Messina ora guida uno staff multinazionale di 35 persone provenienti da 10 paesi: "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i partner - ha dichiarato - per garantire la sicurezza marittima e la stabilità in questa vitale arteria economica". (ANSAmed).

