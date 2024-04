In Marocco tre giorni di festa per la fine del Ramadan

Tre giorni di festa in Marocco, per la fine del Ramadan. E a partire da domenica 14 ritorna l'ora solare (GMT+1). In occasione della Aid el Fitr, la celebrazione che chiude il mese sacro del digiuno, il governo marocchino ha decretato un lungo ponte per i funzionari pubblici.Da mercoledì 10 e per tutto il fine settimana gli uffici saranno chiusi. Anche la scuola fa festa e lascia gli studenti a casa sabato 13 aprile. La compagnia ferroviaria ha programmato un piano speciale per questo periodo, fino al 16 aprile, annunciando più treni sulle principali rotte, fino a 240 al giorno, e un maggior numero di posti a disposizione nelle fasce orarie più trafficate per i treni ad alta velocità, per garantire gli spostamenti lungo tutta la settimana dell'Aid el Fitr. Sul cambio d'orario, inserito esclusivamente per il mese di Ramadan, c'è polemica. I media riferiscono che da numerosi giorni gli utenti di Internet chiedono il mantenimento dell'ora GMT, sostenendo che 60 minuti in più hanno un grave impatto sulla salute mentale e fisica.

