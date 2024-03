Missili Hezbollah su Israele 'per vendicare il raid su Aleppo'

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - In risposta agli attacchi israeliani su Aleppo, in Siria, nei quali, secondo fonti locali, sono stati uccisi 6 combattenti di Hezbollah, il movimento armato libanese ha poco fa annunciato di aver sparato alcuni missili Burkan contro la base militare israeliana in Alta Galilea.La tv al Manar dello stesso Partito di Dio libanese afferma di aver colpito base di Biranit, sede della 91ma divisione dell'esercito di Israele a ridosso della linea del fronte, poco distante dal villaggio cristiano libanese di Rameish. (ANSAmed).

