Unrwa, sciopero in Libano dopo sospensione di un impiegato

(ANSAmeds) - ROMA, 26 MAR - In Libano una serie di istituzioni legate all'Unrwa, l'agenzia Onu per i profughi palestinesi, hanno annunciato uno sciopero per protestare contro la sospensione senza paga dal lavoro di un impiegato dell'agenzia internazionale per presunta "violazione della condotta professionale".Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i vertici di Unrwa in Libano hanno deciso di sospendere per tre mesi un impiegato accusato di aver espresso in maniera non opportuna sostegno alla causa palestinese.Non sono chiari i dettagli della vicenda e l'Unrwa afferma di aver aperto un'inchiesta interna prima di decidere se reintegrare o licenziare l'impiegato.Nelle settimane e nei mesi scorsi l'Unrwa è stata sottoposta su scala globale a forti critiche e pressioni perché accusata da Israele e da diversi governi stranieri di essere connivente con la struttura di Hamas a Gaza. Le accuse sono state sempre fermamente respinte dai vertici dell'agenzia Onu. (ANSAmeds).

