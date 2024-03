Raid aereo nella Siria orientale, il bilancio sale a 13 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAR - E' salito a 13 uccisi e 36 feriti il bilancio di un raid aereo - attribuito a Israele ma di cui non si conosce la responsabilità - compiuto nelle ultime ore nella Siria sud-orientale, non lontano dal confine con l'Iraq.L'Osservatorio nazionale per i diritti umani riferisce dell'uccisione di 13 persone, militari e miliziani di varie nazionalità: iraniani, iracheni, siriani. Tra le 36 persone ferite risultano numerosi civili siriani che si trovavano nella zona dell'attacco.Questo è stato compiuto a Dayr az Zor, capoluogo dell'omonima regione siriana confinante con l'Iraq. Alcune fonti non escludono che a colpire la centrale operativa dei pasdaran iraniani sia stato un drone statunitense e non israeliano.(ANSAmed).

