Incendi boschivi, per l'estate l'Algeria dispiegherà 100 droni

(ANSAmed) - ALGERI, 22 MAR - In vista della prossima estate, l'Algeria dispiegherà 100 droni nelle province a rischio per combattere gli incendi boschivi. Lo ha annunciato il segretario generale del ministero dell'Agricoltura algerino, Hamid Ben Saad, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Aps.L'operazione si inserisce "nel quadro della prevenzione e della lotta contro gli incendi boschivi prevista per la campagna 2024", ha dichiarato il dirigente algerino, precisando che sarà condotta in collaborazione con il ministero della Difesa, che, secondo lui, dispone di un'ottima conoscenza della tecnologia dei droni.Qualche settimana fa, le autorità del Paese nordafricano avevano annunciato l'acquisto di 6 aerei antincendio boschivo e il noleggio di altri 7 velivoli, in un'operazione affidata alla Tassili Airlines, controllata della compagnia nazionale di idrocarburi Sonatrach.L'anno scorso, il ministero della Difesa algerino aveva acquistato un aereo antincendio russo del tipo Beriev Be-200, con una capacità di 12.000 litri.Negli ultimi anni, l'Algeria ha registrato incendi boschivi senza precedenti, in particolare nelle province centrali ed orientali del Paese, che hanno provocato decine di morti, centinaia di migliaia di ettari devastati dalle fiamme e ingenti perdite materiali (ANSAmed).

