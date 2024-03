Tunisia: ripreso il traffico al confine con la Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - E' ripreso il traffico di auto e pedoni al valico di Ras Jedir tra Tunisia e Libia, dopo le difficoltà di ieri che avevano portato ad uno stop temporaneo a causa di tensioni sul lato libico. Lo riportano diversi media locali.Ieri il ministro dell'Interno del governo di unità nazionale libico (Gun), Imad Trabelsi, aveva inviato rinforzi per presidiare il valico. In una nota pubblicata dal ministero di Tripoli, il dipartimento delle Forze dell'ordine dell'Amministrazione generale delle operazioni di sicurezza, incaricato della protezione delle infrastrutture vitali e dei punti di accesso urbani, aveva annunciato il dispiegamento di personale al confine tunisino in appoggio alla Direzione della Sicurezza e delle forze di polizia "nell'azione contro contrabbando, violazioni della sicurezza e altri fenomeni negativi". (ANSAmed).

