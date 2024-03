(ANSAmed) - GIVENVRA, 19 MAR - Le severe restrizioni imposte da Israele all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e il possibile uso della fame come arma potrebbero "costituire un crimine di guerra": lo ha dichiarato l'Onu."L'entità delle restrizioni imposte da Israele all'ingresso degli aiuti a Gaza e il modo in cui continua a condurre le ostilità potrebbero equivalere all'uso della fame come metodo di guerra, che costituisce un crimine di guerra", ha dichiarato Jeremy Laurence, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, durante il regolare briefing delle Nazioni Unite a Ginevra. (ANSAmed).

