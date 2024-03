Oms, 'a Gaza 1 milione di persone rischia una fame catastrofica'

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAR - "Prima di questa crisi, a Gaza c'era abbastanza cibo per nutrire la popolazione. La malnutrizione era un evento raro. Ora le persone stanno morendo e molte sono malate. Si prevede che oltre un milione di persone dovranno affrontare una fame catastrofica a meno che non venga consentita a una quantità significativamente maggiore di cibo di entrare a Gaza". È quanto ha affermato in una nota il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus commentando l'ultima analisi della partnership Integrated Food Security Phase Classification, che ha previsto una carestia imminente nella Striscia. (ANSAmed).

