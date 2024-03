Media, Israele ha colpito un deposito di Hezbollah in Siria

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAR - Nel raid aereo israeliano di questa notte in Siria è stato colpito un deposito di armi degli Hezbollah libanesi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco aereo ha preso di mira una località sulle pendici orientali della catena dell'Antilibano, a pochi chilometri dal poroso confine col Libano.Due giorni fa si erano registrati altri attacchi aerei israeliani nella stessa zona siriana del Qalamun.E dalla fine di febbraio Israele ha intensificato i raid anche nella valle orientale libanese della Bekaa, puntando a colpire il corridoio di approvvigionamento delle armi di Hezbollah dalla Siria al Libano. (ANSAmed).

