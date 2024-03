Da Poste giordane una nuova serie di francobolli commemorativi

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAR - Si chiama 'Coesistenza tra le religioni in Giordania' ed è la nuova collezione di francobolli commemorativi per l'anno 2024 pubblicata dalle Poste giordane e che sarà disponibile ai cittadini a partire da oggi.Composta da quattro francobolli distinti, ciascuno del valore di 50 dinari, la serie completa ha un prezzo di 2 dinari.Inoltre, i collezionisti hanno la possibilità di acquistare una busta con i francobolli già applicati, disponibile al prezzo di 2,50 dinari. Per i collezionisti e gli appassionati che desiderano acquistare i francobolli e il materiale di accompagnamento, le Poste giordane hanno designato il 'dipartimento collezionisti di francobolli' presso la sede principale situata ad Al-Muqabalain, ad Amman, adiacente all'edificio della Radio e Televisione. Inoltre, i francobolli saranno accessibili presso varie filiali della Direzione delle Poste Centrali, scrive l'agenzia giordana Petra. (ANSAmed).

