Beirut,aperta inchiesta su intellettuale libanese anti-Hezbollah

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAR - I servizi di sicurezza libanesi hanno aperto un'inchiesta nei confronti di un noto intellettuale e docente universitario libanese, Makram Rabah, che nei giorni scorsi ha esplicitamente criticato sui social la condotta di Hezbollah, il movimento armato libanese filo-iraniano impegnato da più di sei mesi in una guerra di logoramento con Israele.Come riferiscono stamani i media di Beirut, Rabah è stato convocato nelle ultime ore negli uffici della Sicurezza generale, la principale agenzia di controllo libanese, i cui vertici sono notoriamente vicini alla coalizione politica dominante guidata dagli stessi Hezbollah.In una intervista a un canale Youtube di un portale di approfondimento politico libanese, Rabah, che tra le varie attività insegna all'Università americana di Beirut, aveva nei giorni scorsi accusato Hezbollah e il suo alleato l'Iran di voler far pagare ai libanesi "un conto molto salato" per la "sua guerra" contro lo Stato ebraico.Da ottobre a oggi, i raid israeliani hanno raso al suolo diversi quartieri dei villaggi libanesi del sud del paese e nell'ultimo mese gli attacchi di Israele si sono estesi a zone costiere a sud di Beirut e nella profondità territoriale della valle della Bekaa al confine con la Siria. (ANSAmed).

