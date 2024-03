Più di 100 arrestati dopo un evento curdo a Istanbul

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 MAR - Oltre 100 persone sono state fermate dopo le celebrazioni, ieri a Istanbul, in occasione del Newroz, la ricorrenza tradizionale che cade il giorno dell'equinozio di primavera ed è festeggiata come l'inizio del nuovo anno da varie popolazioni, tra cui i curdi. Come riportano vari media turchi, oltre 300mila persone hanno preso parte alle manifestazioni del Newroz organizzate dal partito filo curdo della Democrazia e dell'Uguaglianza (Dem), ieri nella piazza di Yenikapi, località sulla sponda europea di Istanbul, affacciata sul mare di Marmara. Secondo la ricostruzione, quando nel pomeriggio le autorità hanno chiesto che le celebrazioni si concludessero, prima dell'esibizione di alcuni ospiti in programma, il pubblico ha cominciato a protestare e circa un centinaio di persone sono state fermate dagli agenti mentre tentavano di uscire dalla zona dove si svolgeva la manifestazione.Tra i fermati, anche una foto reporter di Afp, Eylul Deniz Yasar, che ha denunciato abusi verbali da parte degli agenti durante la detenzione, dopo essere stata rilasciata sei ore dopo l'arresto. "Il ministero degli Affari interni deve agire per porre fine a questi interventi inaccettabili, non si può trattare una reporter come una criminale", ha scritto su X il rappresentante di Reporter Senza Frontiere in Turchia, Erol Onderoglu, contestando l'arresto della giornalista di Afp.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA